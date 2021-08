Messi: la piste chaude, c’est Paris

Et maintenant ? Une fois digéré le séisme qu’a généré le départ de Lionel Messi, la question qui vaut des millions est à la fois simple et terriblement complexe : que va-t-il se passer pour la Pulga ? Avant de savoir s’il peut efficacement exporter son savoir-faire loin du confort ouaté du Camp Nou, quel sera le point de chute idéal à son épanouissement personnel et sportif ? Forcément, dans l’attente d’une annonce officielle, les spéculations vont continuer à abreuver les pages des quotidiens sportifs spécialisés ces prochains jours en fonction des apparitions de son manager de père, Jorge Messi, ou des déclarations d’intention des dirigeants des clubs – supposés – intéressés ou intéressants (PSG, Manchester City, des clubs de MLS, Newells Old Boys…).