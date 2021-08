Laporta et Messi coincés par les dettes colossales du Barça

L’annonce de la fin de l’idylle entre le Barça et Lionel Messi, annoncée jeudi, a fait couler beaucoup d’encre et de larmes. Aussi attendue qu’émotionnelle, la conférence de presse donnée par le président du Barça Joan Laporta, vendredi, a clarifié certaines choses tout en laissant certaines parts d’ombre sur d’autres, et pas uniquement quant au nom de la destination future de l’Argentin. « Même si nous avions trouvé un accord avec Messi en consentant de gros efforts, prolonger son contrat en Catalogne aurait mis le club en grand danger », a notamment expliqué Laporta, qui en avait fait l’une de ses promesses majeures de campagne lors de sa réélection en début d’année. Et le président du Barça d’ajouter : « Aucun joueur n’est au-dessus du club. Pas même le meilleur d’entre tous. Pour respecter les règles du fair-play financier de la Liga, le Barça devait accepter une opération qui affecterait les droits TV du club sur les 50 prochaines années. Je ne pouvais pas prendre une décision sur 50 ans. »