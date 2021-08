Le PSG sur le point de frapper un grand coup sur le marché des transferts? Lionel Messi aurait dit oui au club français

Le PSG serait sur le point de réaliser un immense coup sur le marché des transferts ! Selon RMC, Lionel Messi, dont le Barça a annoncé le départ ce jeudi, aurait dit oui au club français.

Nos confrères évoquent un contrat de deux ans, plus une année en option. Il reste désormais au PSG de trouver l’équilibre budgétaire pour que l’arrivée de la ‘Pulga’ en Ligue 1 se concrétise.

Messi, 34 ans, avait rejoint Barcelone en 2000, à l’âge de 13 ans. L’Argentin a débuté en équipe première le 16 octobre 2004. Depuis, il a remporté notamment quatre Ligues des Champions (2006, 2009, 2011 et 2015), dix championnats d’Espagne, sept Coupes du Roi et trois Coupes du monde des clubs. Il a aussi remporté six fois le Ballon d’Or.