Sébastien Dewaest: «Personne n’aurait misé un euro sur ma carrière»

Arrivé à OHL dans la deuxième moitié du mois de juillet, Sébastien Dewaest n’a pas encore eu l’occasion de porter son nouveau maillot floqué du numéro 6 en match. Victime d’une déchirure à la veille du match d’ouverture contre Zulte Waregem, l’ancien joueur du Sporting de Charleroi et de Genk n’est pas sûr de pouvoir tenir sa place ce dimanche. « J’avais senti quelque chose sur un sprint. Heureusement, la guérison se passe plus vite que prévu, même si ce sera peut-être un peu trop juste pour ce dimanche. Les staffs sportif et médical discuteront et on prendra une décision ensemble », pointait le défenseur belge ce vendredi depuis le centre d’entraînement d’OHL où les nombreux terrains sont tous magnifiques. Souriant et déterminé « après des récentes semaines à tourner en rond » chez lui sous le regard songeur de sa famille, Sébastien Dewaest est revenu sur son arrivée et ses ambitions à OHL, mais aussi ses récentes expériences à Genk puis à Toulouse. Le tout avec philosophie.