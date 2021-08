JO 2020: un devoir de transmission, le prochain défi des Red lions

Les Red Lions, qui ont désormais « tout gagné », vont devoir se fixer de nouveaux objectifs pour garder la flamme olympique. Transmettre ce lourd héritage à la prochaine et prometteuse génération. Et aussi réussir la transition entre l’émouvant McLeod et le bouillant van den Heuvel !

En maîtrise jusqu’au bout, et même au-delà ! Quelques heures après avoir quitté pour la dernière fois le Oi Stadium de Tokyo, cette fois avec une magnifique breloque en or autour du cou, et dans la foulée d’une courte nuit en partie fêtée avec les Belgian Cats, les Red Lions étaient toujours « présentables », vendredi matin, au Village olympique. Surtout envieux de partager leur bonheur de champions olympiques, tout en regrettant de ne pas (encore) avoir pu le faire avec leurs familles.

A l’évocation de celle-ci, Shane McLeod a à nouveau été surpris en « flagrant délit de faiblesse », gorge nouée et œil mouillé. « Nous n’avons pas été étonnés de le voir à ce point ému au moment du dénouement », souriait Cédric Charlier. « Dans les rituels d’avant-match, il prend la parole avant qu’on parte à l’échauffement, et il n’est pas rare que ses discours, toujours très prenants, soient ponctués de silences. Puis quand on voit son menton se mettre à trembler, on a compris… »