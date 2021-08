L'émouvant hommage de Gérard Piqué à Lionel Messi

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, Gérard Piqué a rendu un bel hommage à Lionel Messi, dont le départ du Barça a été annoncé ce jeudi. « Après plus de 20 ans au club, tu ne porteras plus le maillot du Barça. La réalité, parfois, est très dure », peut-on notamment lire dans cet émouvant message écrit par le défenseur espagnol, évidemment très touché par le départ de celui avec qui il a tout connu au Barça.

« Rien ne sera plus jamais pareil. Ni le Camp Nou, ni la ville de Barcelone, ni nous-mêmes. Après plus de 20 ans au club, tu ne porteras plus le maillot du Barça. La réalité, parfois, est très dure.

Nous nous sommes rencontrés en 2000, nous avions 13 ans et une carrière nous attendait. Quelle carrière ! […] Une p***** de folie !