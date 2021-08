Sergio Gomez: «En tant qu’enfant du Barça, je suis séduit par Verschaeren»

BRUXELLES, interview et portrait Sergio Gomez joueur du RSCA Sporting Anderlech .GOLINVAUX MATHIEU./LESOIR - Mathieu Golinvaux

Formé à Barcelone pendant près de dix saisons avant de rejoindre Dortmund il y a trois ans, Sergio Gomez (20 ans, 1m71) n’est pas un joueur comme les autres dans le noyau d’Anderlecht. Du coup, une approche différente de la communication s’imposait, du côté du parc Astrid, où le nouveau responsable de presse semble apprécier les initiatives novatrices. Ras-le-bol des interviews réalisées entre deux portes dans une loge pas encore rafraîchie depuis le dernier match et peuplée d’une demi-douzaine de journalistes ayant tout juste l’occasion de poser deux questions chacun ? « Pas de souci, proposez-nous un endroit et l’on s’y retrouvera. » C’est donc sur la Grand-Place de Bruxelles que nous avons retrouvé l’Espagnol, à dix minutes du petit nid douillet où vient de le rejoindre pour quelques jours sa charmante compagne Andrea. Celle-ci, tout heureuse de voir son amoureux délaisser pour un instant les retransmissions olympiques et footballistiques, avait eu le bon goût d’inviter le soleil catalan.