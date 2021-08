Roger Federer fête ses 40 ans: les chiffres fous de sa carrière

Par Yves Simon et Damien Poncelet

Il ne s’en réjouit sans doute pas trop, mais ce dimanche, Roger Federer fête ses 40 ans et, jusqu’à preuve du contraire, il est toujours joueur de tennis professionnel, classé au 9e rang mondial (même si ce classement ATP est toujours semi gelé, en raison de la pandémie). Le meilleur des cadeaux aurait sans doute été de décrocher l’or olympique en simple à Tokyo, seul grand trophée qui manque à son énorme palmarès, cependant, on le sait, une douleur récurrente au genou droit, après son quart à Wimbledon, l’a obligé à renoncer. Mais à la place des JO, le Suisse s’est offert des… jeux en famille, sur l’île croate de Losinj où son coach Ivan Ljubicic dispose d’une académie de tennis. Le petit clan Federer y a d’ailleurs tapé la balle avec un certain Thierry Henry, aussi en vacances là-bas.