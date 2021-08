Guillaume François: «Ma troisième chance a été la bonne!»

L’histoire est belle pour Guillaume François qui a retrouvé la Division 1A, cinq ans après son départ du Sporting de Charleroi pour le Beerschot. Un club qui évoluait alors en Nationale 1 et qu’il retrouvera ce samedi après-midi. De quoi faire renaître en lui les souvenirs de ses deux passages, et près de six années, au sein du club de la Métropole.