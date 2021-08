Manu Karagiannis: «Seraing c’est une famille, Anderlecht c’est l’usine»

Manu Kargiannis a joué trois ans à Seraing et un an à Anderlecht. - S. Smets

Dans le bureau de sa belle et lumineuse maison de Diepenbeek deux documents sautent aux yeux. D’abord, accroché au mur, un grand poster sur toile de l’équipe nationale. Avec Manu au premier rang, aux côtés, notamment, du regretté Régis Genaux. Ensuite, bien en évidence, dans un cadre, posé sur une étagère, un portrait de Gérald Blaton, l’ancien président de Seraing. « Un gentleman », se plaît à souligner le maître des lieux qui enchaîne : « J’ai un souvenir très particulier le concernant. Nous venions de remporter une victoire importante. Je ne sais plus trop contre quel adversaire… La Gantoise ou Malines ? Il entre dans le vestiaire, se dirige vers moi et me demande « Puis-je vous embrasser ? » Je n’en revenais pas que quelqu’un comme lui réclame mon autorisation pour exécuter un geste si familier. Il était comme ça. À l’image de Seraing. Spécial. »