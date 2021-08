JO 2020: Jolien D’hoore est sortie par la petite porte

Lotte Kopecky et Jolien D’hoore ont toutes deux chuté et ont vainement cherché le bon rythme lors de la course à l’américaine (10e place). Ce samedi, Kenny De Ketele et Robbe Ghijs s’attaquent au même exercice, dans la peau d’underdogs.

Disons-le tout net, c’est un plantage dans les grandes largeurs. Alors qu’elles briguaient une médaille dans cette course à l’américaine dont elles maîtrisent pourtant parfaitement les codes, Lotte Kopecky et Jolien D’hoore n’ont jamais été dans le tempo et terminent 10e de l’américaine, avec deux chutes en prime.