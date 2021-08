Des coups de feu entendus à Anvers

Une enquête pour tentative de meurtre et infraction à la législation sur les armes a été ouverte dans la province d’Anvers après que des coups de feu ont été entendus dans la nuit de vendredi à samedi, à Deurne et Wilrijk. L’enquête essaye également de déterminer si une course-poursuite avec une voiture immatriculée aux Pays-Bas et qui s’est terminée à Rotterdam est liée aux faits, signale Het Laatste Nieuws sur son site internet.

Les coups de feu entendus à Deurne ont ciblé une maison, tandis qu’à Wilrijk, un night shop était visé.