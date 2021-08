Un homme filmé en train de déclencher un incendie criminel en Italie (vidéo)

Les incendies font rage dans le sud de l’Europe, notamment en Italie. Un feu de forêt dans le sud de l’Italie a tué deux personnes, ont indiqué les pompiers vendredi. Les corps sans vie d’une femme et d’un homme ont été découverts dans une ferme à San Lorenzo, en Calabre.

Plus de 70% des nombreux incendies qui touchent l’Italie sont causés par l’être humain, volontairement ou non, aidés dans une faible mesure par les changements climatiques, a assuré jeudi le ministre de la Transition écologique, Roberto Cingolani. Vendredi, un homme a été pris en flagrant délit de pyromanie : une vidéo le montre en train de bouter le feu à des brindilles à Montesarchio, en Campanie. Plus de deux hectares de forêt ont été ravagés. Il risque 10 ans de prison.