Arena 5 entre les gouttes

Née avant la crise sanitaire, l’idée d’un nouvel espace de concerts en plein air sur le plateau du Heysel n’était pas évidente. Inaugurée ce 22 juillet par Véronique Sanson, Arena 5 savait que cet été 2021 serait particulier, qu’il allait falloir tenir compte de ce fichu covid. Mais personne n’avait imaginé que la météo viendrait elle aussi jouer les trouble-fête. « C’est de fait très stressant », nous a avoué Marc Agboton, Head of Events & Entertainment à Brussels Expo et directeur du Palais 12 et de la Madeleine. « Mais avant vendredi aucun concert ne s’est joué sous la pluie. On a encore eu de la chance. On n’a eu besoin ni de ponchos ni de parapluies. »