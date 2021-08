La Belge Mieke Gorissen en larmes après le marathon (vidéo)

Mieke Gorissen a terminé à la 28e place du marathon dames en 2h34 : 24 des Jeux olympiques de Tokyo à Sapporo samedi. Une place inattendue pour la Limbourgeoise qui a fondu en larmes au micro de Sporza en apprenant son classement. « Je n’en reviens pas, j’étais déjà contente d’avoir atteint l’arrivée. »

« J’ai atteint mon objectif et je peux en être fière », a ajouté Gorissen. « J’ai simplement pensé à avancer pas par pas et aussi à mon mari. Il doit aussi être content. Je l’ai appelé hier soir en pleurant car je paniquais après que le départ a été avancé d’une heure et cela perturbait mon planning. »