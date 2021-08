Cela bouge dans la natation belge. Ronald Gaastra a annoncé qu’il quittait son poste d’entraîneur en chef de la Fédération flamande et Ronald Claes s’apprête à devenir « head coach » national.

L’« affaire Valentine Dumont », un Euro de Budapest catastrophique en mai et la qualification pour les Jeux de Tokyo des seuls Louis Croenen et Fanny Lecluyse avec des perspectives peu réjouissantes pour Paris 2024 et Los Angeles 2028 : la natation belge tanguait dangereusement depuis quelques semaines.