Beethoven et Aka Moon ont enthousiasmé le Gaume Jazz

Premier soir de Gaume Jazz, vendredi, et déjà la toute grande réussite musicale. En début de soirée avec Persuasive, le groupe de Jean-Baptiste Berger. En fin de soirée avec « Opus 111 », le concert éblouissant d’Aka Moon.

Le groupe Persuasive. De gauche à droite, Igor Gehenot, Tommaso Montagnani, Jean-Baptiste Berger, Jérôme Klein et Lorenzo Di Maio. - Hugo Lefèvre.

La tâche du journaliste est bien ardue pour « rendre compte » (quelle vilaine expression) du concert d’Aka Moon, vendredi soir, au Gaume Jazz, tant il fut impressionnant, ahurissant, prodigieux, extraordinaire, bouleversant, grandiose, colossal, brillant. On pourrait évidemment multiplier les synonymes, mais cela n’exprimera pas toute l’émotion, l’enthousiasme, l’exaltation, l’excitation, le délire, la poésie, l’ivresse que le groupe belge nous a offert.

Aka Moon, c’est Fabrizio Cassol au saxophone, à la composition, aux arrangements, Michel Hatzigeorgiou à la basse électrique et Stéphane Galland à la batterie. Rejoints pour cet Opus 111 par Fabian Fiorini au piano, João Barradas à l’accordéon et Freddy Massamba à la voix. L’année passée, à la sortie de l’album, nous avions dit qu’il était « superbe et indispensable ». Le concert le fut encore davantage.