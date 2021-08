Le duo De Ketele/Ghys au pied du podium: «La déception est énorme, la fierté viendra plus tard»

Vingt ans après la dernière médaille belge dans la course par équipe (Dewilde/Gilmore en argent à Sydney), le binôme De Ketele/Ghys s’est approché du podium mais n’a pu s’y hisser. Une 4e place de plus pour le Team Belgium… Le titre est comme attendu revenu au Danemark.

Ils avaient enfilé les costumes de challengers, tenues suffisamment amples et souples pour leur offrir une liberté de mouvement au sein du peloton de la Madison. Mais dans le creux de l’oreille, Kenny De Ketele et Robbe Ghys avaient discrètement soufflé qu’ils se sentaient bien, que les jambes fourmillaient et qu’ils n’hésiteraient pas à changer de tenues à la moindre occasion, en cette production « américaine » haletante, débridée, qui a tenu le public (et oui, il est admis dans cette région située à une centaine de kilomètres de Tokyo) en haleine jusqu’au mot fin.

Les deux compères, sacrés champions d’Europe en 2018 à Glasgow, ont en effet livré une superbe course, quittant la discrétion des seconds rôles pour revenir vers le haut de l’affiche dans le dernier tiers du scénario. Mais les acteurs principaux, danois, anglais et français, ne se sont finalement pas laissé voler la vedette.