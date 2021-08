D1A: l’Union Saint-Gilloise s'impose facilement sur la pelouse du Beerschot (0-3)

Le premier des quatre matches de la troisième journée de championnat au programme samedi a vu la victoire de l’Union Saint-Gilloise au Beerschot (0-3). Deniz Undav (14e, 50e) et Loïc Lapoussin ont permis aux Bruxellois d’engranger un deuxième succès en déplacement après celui à Anderlecht. Au classement, les Unionistes comptent six points tout comme Courtrai, qui reçoit Genk à 20h45. Le Beerschot reste bloqué à 1 point. A 18h30, le FC Malines et Saint-Trond accueilleront Eupen et Waregem.