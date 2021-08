JO 2020: le Brésil décroche l’or en football face à l’Espagne au bout des prolongations (2-1)

Le Brésil a conservé son titre de champion olympique de football en battant l’Espagne 2-1 après prolongations en finale du tournoi masculin, samedi au stade de Yokohama.

Le score était de 1-1 à l’issue du temps réglementaire après les bust de Malcolm (17) et Oyarzabal (61e). Malcom a inscrit un second but à la 108e minute, offrant l’or au Brésil.

Après trois médailles d’argent et deux médailles de bronze, le Brésil avait enfin décroché l’or olympique en football en 2016 à Rio en battant l’Allemagne en finale.

L’Espagne avait aussi été sacrée championne olympique à domicile en 1992 à Barcelone. Le Mexique prend la médaille de bronze à la suite de sa victoire 3-1 face au Japon dans le match pour la 3e place.