Les Red Lions et Nafi Thiam de retour en Belgique (photos)

Les nouveaux champions olympiques Nafi Thiam et les Red Lions ont atterri à l’aéroport de Zaventem vers 15h30 samedi. Ils ont été accueillis par une petite délégation de parents et d’amis. Les basketteuses belges, la star de l’heptathlon Noor Vidts et les kayakistes belges sont également rentrés chez eux.

C’est Nafi Thiam, qui a reconduit son titre d’heptathlon jeudi, qui est arrivée la première dans le hall d’entrée, avec un chariot rempli de lourdes valises. L’athlète n’est pas encore totalement remise de son voyage à Tokyo, très lourd en émotions. « Je suis très heureuse d’être de retour en Belgique, revenir avec une médaille est toujours spécial. C’est bien qu’il y ait autant d’attention pour ma performance, mais je vais d’abord rendre visite à ma famille et ensuite me reposer un peu », a déclaré Thiam.