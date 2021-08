Une médaille de bronze, des quatrièmes places et des records nationaux: la journée haute en couleurs des Belges aux JO

Cruel. Pour leur quatrième finale olympique consécutive, les Belgian Tornados ont pris la 4e place de la finale du relais 4X400 m messieurs ce samedi après-midi aux Jeux Olympiques de Tokyo, malgré une très belle course.

Partis du couloir 9, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Kevin Borlée ont signé un temps de 2 : 57.88, battant leur record de Belgique (2 : 58.52) établi aux Jeux de Rio en 2016. Les États-Unis ont conservé leur titre, s’imposant en 2 : 55.70 devant les Pays-Bas (2 : 57.18) et le Botswana (2 : 57.27). Jonathan Borlée, lui, était forfait pour la finale. Dernier relayeur lors de la demi-finale, il s’était blessé aux ischio-jambiers en fin de course.

C’était la 27e fois que les coureurs entraînés par Jacques Borlée participaient à la finale d’un championnat majeur. Ils comptent treize médailles à leur palmarès, dont une médaille de bronze aux championnats du monde 2019 à Doha.