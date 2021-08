Va-t-on achever les marathoniens?

La ville de Sapporo, située sur l’île d’Hokkaïdo, à 850 km au nord de Tokyo, avait organisé les Jeux olympiques d’hiver en 1972. On ne sait pas si c’est pour cette raison que World Athletics, la Fédération internationale d’athlétisme, qui craignait la chaleur excessive de Tokyo, a cru bon d’y déménager les épreuves de marche et de marathon mais l’intention, louable à la base, ne servira à rien. On annonce plus de 30º dimanche pour le marathon masculin. Ce samedi, déjà, l’heure de l’épreuve féminine avait été avancée, avec départ à 6 h du matin…

« Je peux d’ores et déjà dire que cette délocalisation ne servira à rien », confirme Bashir Abdi, coincé comme tous les autres dans un hôtel dont il ne peut sortir que pour aller s’entraîner. « On va peut-être gagner un demi-degré. Je suis allé courir hier matin et le taux d’humidité était très important… »