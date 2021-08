Les Tornados, une 4e place si difficile à accepter

Jacques Borlée n’avait pas menti en prélude au 4 x 400 m de ces Jeux de Tokyo. Malgré tous les contretemps qui avaient parsemé sa préparation, où ses hommes étaient tombés et s’étaient toujours relevés, il avait annoncé qu’il avait une équipe plus forte qu’à Rio, où elle avait loupé la médaille de bronze pour 3 petits centièmes. Ce samedi, en finale du relais, les Belgian Tornados ont, en effet, été encore plus vite qu’il y a cinq ans. Plus vite de 64 centièmes, ce qui n’est pas rien quand on carbure au plus haut niveau depuis tant d’années.

Mais, même en battant le record de Belgique établi au Brésil, en le faisant passer de 2.58.52 à 2.57.88, ils ont une nouvelle fois fini 4es, au pied de ce podium olympique qui s’est toujours refusé à eux. Les États-Unis (2.55.70), les Pays-Bas (2.57.18) et le Botswana (2.57.27) étaient plus forts et ils ont dû s’incliner dans une douleur immense.