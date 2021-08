Jérôme Guéry, Grégory Wathelet et Pieter Devos ont conquis une médaille de bronze historique au concours de saut d’obstacles des Jeux de Tokyo. Ils y ont associé leur équipier Niels Bruynseels, courageux et… malheureux réserviste.

Ils étaient venus à Tokyo avec la ferme intention d’écrire ou de réécrire l’histoire, et ils l’ont fait ! Quarante-cinq ans après les Jeux de Montréal, l’équipe nationale belge de saut d’obstacles a renoué avec le bronze olympique ! Jérôme Guéry (41 ans), Grégory Wathelet (40) et Pieter Devos (35) ont accompagné la Suède et les Etats-Unis sur le podium dressé dans le majestueux Equestrian Park de Tokyo.