JO 2020: les Cheetahs 7es de leur première finale olympique, avec un nouveau record national à la clé

Demeurées aux abords de la piste tokyoïte pour assister de visu à la course des garçons, juste après leur 4 x 400 m, les Belgian Cheetahs oscillaient entre des émotions contrastées. Sur la retenue malgré le satisfecit engendré par leur nouveau record de Belgique, surtout dans une forme d’empathie pour ces Tornados qui ont échoué à la plus frustrante des places (4e). « On partage leur déception, c’est cela qui prédomine pour l’instant » admettait Camille Laus, longtemps restée aux côtés de son compagnon Kevin Borlée pour le soutenir.

Septième de la finale olympique, le relais féminin a quoi qu’il en soit poursuivi sa progression, chronométrique (3.23.69, contre 3.24.08 établi jeudi en série) mais peut-être surtout structurelle. Le projet collectif né en 2018 s’est affirmé et solidifié grâce à une concrétisation étonnamment rapide, un rendez-vous au plus haut niveau de l’athlétisme deux ans après la finale mondiale de Doha (5e place).