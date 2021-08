D1A: Eupen domine Malines et se hisse à la troisième place du classement

Après l’Union Saint-Gilloise au Beerschot (0-3), Eupen et Waregem sont allés s’imposer 1-3 à Malines et à Saint-Trond. Menés à la marque, les Pandas ont annihilé le but de Vinicius (33e) grâce à Stef Peeters (49e), Emmanuel Agbadou (85e) et Carlos Embalo (90e). Eupen se retrouve 3e (5 points) et Malines est 10e (3 points). Zinho Gano (48e, 84e) et Jelle Vossen (69e) ont propulsé Waregem à la 7e place avec 4 points tout comme Saint-Trond (9e). A 20h45, Courtrai tentera de conserver le maximum de points contre Genk.