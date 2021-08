Pour sa reprise en Ligue 1, le Paris Saint-Germain démarre par une victoire étriquée à Troyes

Alors que les regards parisiens étaient tournés vers Barcelone, où Lionel Messi s’exprimera dimanche avant de prendre, peut-être, la direction de la capitale, le Paris SG a fait le travail chez le promu troyen pour la première journée de Ligue 1.

Sans Neymar et Di Maria, rentrés de vacances il y a peu, et sans les recrues Sergio Ramos, en phase de reprise, et Donnarumma, mais avec Kimpembe, Mbappe, et Keylor Navas, les Parisiens n’ont pas tremblé devant les 16.000 spectateurs du Stade de l’Aube.

Si deux nouvelles têtes y ont fait leurs débuts — le défenseur droit Achraf Hakimi et le milieu de terrain Georginio Wijnaldum -, ce sont les locaux qui ont été les premiers à se montrer dangereux.

Après un ballon mal négocié par Kimpembe, débouchant sur un corner, le défenseur marocain Oualid El Hajjam a pris le meilleur sur l’arrière-garde parisienne de la tête pour ouvrir le score après 9 minutes.