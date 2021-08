La Red Flame Vanhaevermaet «profondément choquée» par les propos d’un journaliste de Sporza sur les Cats

Les déclarations inappropriées du journaliste de Sporza Eddy Demarez au sujet, entre autres, de l’orientation sexuelle présumée des joueuses des Belgian Cats, l’équipe nationale féminine de basket-ball, ont provoqué une vive polémique. Les réactions ont rapidement fusé sur les réseaux sociaux, et notamment venant de sportives comme la Red Flame Justine Vanhaevermaet.

« C’est dégoûtant et du niveau le plus bas, je suis profondément choquée », a écrit la joueuse dans une lettre ouverte. « Le fait que quelqu’un de la VRT ait fait ces déclarations montre une fois de plus ce à quoi nous, les femmes sportives (de haut niveau), devons faire face fréquemment. Nous avons toutes entendu ces nombreux préjugés et remarques désobligeantes des centaines de fois. Personne n’a le droit d’attaquer quelqu’un en raison de son sexe ou de son orientation. »