Bashir Abdi, médaillé de bronze sur le marathon aux JO: «Je reviendrai pour l’or» (vidéo)

Bashir Abdi a créé la sensation lors du marathon messieurs des Jeux olympiques de Tokyo en remportant la médaille de bronze, offrant une 7e médaille à la Belgique dans la capitale japonaise dimanche.

« Cela s’est joué sur la force mentale car j’étais très fatigué », a précisé Abdi. « Pas seulement à cause du marathon mais aussi à cause d’un manque de sommeil. Hier soir, je n’ai pas fermé l’oeil de la nuit, j’ai fait la course au moins cent fois dans ma tête. J’ai hâte de rentrer chez moi, dormir et voir ma famille. »

Le décalage horaire et une certaine nervosité ne lui ont pas non plus facilité la tâche. « Je suis vidé mais je suis content de ne pas rentrer à la maison les mains vides », a ajouté le Gantois. « Ces Jeux sont absolument réussis pour toute la Team Belgium et je suis content d’apporter ma contribution. Je pouvais peut-être espérer mieux avec de meilleures jambes. Je reviendrai pour l’or. »