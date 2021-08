Pétrole: le bénéfice net de Saudi Aramco multiplié par quatre au 2e trimestre

L'entreprise publique d'Arabie saoudite, premier exportateur de brut au monde, a annoncé dans un communiqué un bénéfice net de 25,5 milliards de dollars (environ 21,7 milliards d'euros), contre 6,6 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros) au deuxième trimestre 2020.

Pour le premier semestre 2021, le bénéfice net a quasiment doublé par rapport à 2020, à 47,2 milliards de dollars (environ 40,1 milliards d'euros).

"Nos résultats au deuxième trimestre reflètent un fort rebond de la demande mondiale d'énergie et nous nous dirigeons vers une deuxième moitié de 2021 plus résiliente et plus flexible, la reprise mondiale s'accélérant", a déclaré le PDG d'Aramco Amin Nasser, cité dans le communiqué.

Vache à lait du royaume, Aramco a aussi annoncé avoir versé 18,8 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires au deuxième trimestre, près de deux ans après son introduction en grande pompe sur la Bourse de Ryad en décembre 2019.