Revivez en vidéos les sept médailles de la Belgique aux Jeux olympiques de Tokyo

La Belgique finit ces JO 2020 avec trois médailles d’or, une en argent et trois en bronze.

C’est avec sept médailles dans ses valises que le Team Belgium quitte les Jeux olympiques de Tokyo. Un très beau bilan pour la Belgique qui repart avec trois médailles d’or, une en argent et trois de bronze. Ce nombre égale la performance aux Jeux de Londres en 1948. Par contre, avec trois titres olympiques, ce sont les JO les plus réussis depuis Paris 1924 (13 médailles dont 3 en or)

Il y a cinq ans, la Belgique avait ramené six médailles des Jeux de Rio (2 d’or, 2 d’argent et 2 de bronze).

Ces sept superbes performances de nos sportifs belges, elles ont à revoir ici en vidéos.