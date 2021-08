Une septième médaille pour la Belgique: le chef-d’œuvre de Bashir Abdi

On ne sait pas si dans les derniers mètres de son calvaire, sur le bitume brûlant de Sapporo, il a pensé à ce que sa mère, arrivée la première de la famille en Belgique après avoir fui la Somalie et décédée en 2011, lui avait dit en guise de dernière recommandation avant de s’éteindre : « Essaye de rendre quelque chose à ce pays après tout ce qu’il a fait pour nous ». Mais, à 32 ans, Bashir Abdi, qui avait déjà ramené une deuxième place du 10.000 m de l’Euro de Berlin 2018, a plus fait qu’honorer sa demande en terminant 3e du marathon olympique, déplacé au nord du Japon, offrant au Team Belgium sa 7e et dernière médaille de ces JO de Tokyo, sa troisième de bronze. Il est aussi devenu après Etienne Gailly (Londres 1948, bronze) et Karel Lismont (Munich 1972, argent et Montréal 1976, bronze) le troisième Belge médaillé olympique dans cette épreuve mythique.