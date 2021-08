Standard-Antwerp: Dragus réduit l’écart sur sa première touche de balle (2-5, direct)

Après deux journées de championnat, le Standard de Liège affiche un joli bilan de quatre points sur six. Un partage concédé dans les derniers instants de la rencontre face à Genk, une victoire arrachée sur la pelouse de Zulte Waregem et voilà déjà les ouailles de Mbaye Leye avec la possibilité de prendre la tête du championnat belge. Mais l’excitation ne doit surtout pas prendre le pas sur la concentration en bord de Meuse car, en face, ils ont de solides adversaires. Solides, mais également revanchards, d’ailleurs. Après le même nombre de rencontres disputées, l’Antwerp a réalisé un zéro pointé et se retrouve dernier du championnat. Ce qui, bien évidemment, n’a rien de dramatique au vu du peu de matches disputés, mais cela devrait inciter les Anversois à se réveiller, sous peine de sentir une odeur de crise traverser les couloirs du matricule 1…