JO 2020: les États-Unis encore une fois en tête du tableau des médailles, la Belgique 29e

Les Américains ont totalisé 39 médailles d’or, 41 médailles d’argent et 33 médailles de bronze pour devancer la Chine (38 or, 32 argent, 18 bronze) et le Japon, pays organisateur, qui termine avec 27 médailles d’or, 14 médailles d’argent et 17 médailles de bronze au compteur. La Grande-Bretagne, 4e, (22/21/22) et la Russie, sous le nom de Comité Olympique russe (ROC), 4e (20/28/23), complètent le top 5.

La Belgique pointe de son côté à la 29e place avec un bilan de 7 médailles, trois en or, une en argent et trois en bronze.