Coup dur pour le Standard face à l’Antwerp: les Rouches perdent leur attaquant João Klauss après moins d’un quart d’heure de jeu

Ce dimanche, le Standard reçoit le Great Old dans son antre de Sclessin. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour les Liégeois en ce début de match…

Le Standard connaît un début de match extrêmement compliqué face à l’Antwerp. Après seulement six petites minutes de jeu, les Rouches se sont fait surprendre en contre par des Anversois aussi rapides que justes techniquement. À la conclusion d’un très beau mouvement collectif, Frey n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Mais ce n’était que le début des ennuis pour Mbaye Leye et ses hommes…

À peine deux minutes plus tard, l’attaquant brésilien João Klauss essuyait une violente charge d’Abdoulaye Seck. Après quelques minutes au sol et l’intervention des kinés, le joueur prêté par Hoffenheim reprenait le jeu. Mais pas pour longtemps… Peu avant le quart d’heure de jeu, l’avant était à nouveau au sol, incapable de continuer à cause de la douleur. Il a donc été remplacé par Selim Amallah, qui a eu dans la malchance du Brésilien l’occasion de disputer ses premières minutes de la saison.