L’instant techno: gratuit ou payant, sur ordi ou sur téléphone, l’antivirus reste une nécessité

Tous les deux jours, on repart pour un tour. Une fenêtre pop-up apparaît, Avira, un des antivirus les plus populaires propose une promotion immanquable, c’est la troisième ce mois-ci, si l’on s’abonne aujourd’hui. Las, on clique, comme toujours sur la croix pour fermer la boîte de dialogue.

Les antivirus n’ont pas forcément bonne réputation. Souvent préinstallés sur les machines que l’on vient de déballer, ils peuvent se montrer envahissants. Les antivirus – certains plus que d’autres - ont un impact négatif sur les performances de l’appareil sur lequel ils sont installés. En outre, les logiciels de protection ont parfois la main lourde sur la publicité et les pop-ups volontairement alarmistes avec des messages du type « 3 logiciels ralentissent votre appareil ». Ces messages ont pour but de faire passer l’utilisateur à la caisse quand il utilise une version gratuite du logiciel.