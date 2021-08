Des strips inédits d’Astérix (4/6): Une amitié solide comme un menhir

Lorsque René Goscinny écrivait le scénario d’un album, il savait exactement comment Albert Uderzo allait le dessiner. Leur amitié indéfectible était à l’image de celle qui unit leurs héros, Astérix et Obélix.

René Goscinny et Albert Uderzo étaient aussi inséparables que leurs héros. - D.R.

Dans les années 1950, la profession de scénariste de bande dessiné n’existait pas. Seul le dessinateur était payé par l’éditeur et, à charge pour lui, de ristourner une part du prix de la planche à l’auteur qui lui aurait fourni des textes ou soufflé des idées. Hergé a, par exemple, rémunéré le célèbre cryptozoologue belge Bernard Heuvelmans, pour son apport aux aventures de Tintin sur la Lune ou au Tibet. Mais entre Uderzo et Goscinny, le processus de création était si fusionnel, qu’Albert a toujours choisi de cosigner ses planches et exigé que René soit payé directement par l’éditeur, au titre d’auteur à part entière.