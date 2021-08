En remportant une médaille olympique historique au concours de saut d’obstacles, Jérôme Guéry, Grégory Wathelet et Pieter Devos ont donné toute sa dimension sportive au hippisme.

Une image et un fait qui illustrent la portée de la performance réalisée par l’équipe de saut d’obstacles, samedi à Tokyo, et aussi la réalité de ce sport… un peu moins méconnu grâce à Grégory Wathelet (40 ans), Jérôme Guéry (41 ans) et Pieter Devos (35 ans) – sans oublier le malheureux réserviste Niels Bruynseels (37 ans) qui a fait preuve d’une résilience peu commune.