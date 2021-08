JO 2020: Thomas Bach, président du CIO, parle de Jeux «de l’espoir, de la solidarité et de la paix»

Les Jeux olympiques de Tokyo, qui se sont terminés dimanche dans la capitale japonaise, ont été les Jeux « de l’espoir, de la solidarité et de la paix », a déclaré le président du Comité international olympique (CIO) dans son discours prononcé lors de la cérémonie de clôture au stade Olympique de Tokyo.

« Avec votre excellence, votre joie, vos larmes, vous avez créé la magie de ces Jeux olympiques de Tokyo 2020 », a déclaré Thomas Bach, s’adressant aux athlètes. « Vous êtes allés plus vite, vous êtes allés plus haut, vous avez été plus forts, car nous étions tous ensemble – solidaires. Vous avez intensément concouru les uns avec les autres pour la gloire olympique. En même temps, vous avec vécu en paix, tous ensemble sous un même toit dans le village olympique. C’est là un puissant message de solidarité et de paix ».