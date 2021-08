Le Team Belgium progresse mais doit enfoncer le clou

Par Philippe Vande Weyer et Philippe Vande Weyer, envoyé spécial à Tokyo

Il y a 45 ans, lors des Jeux de Montréal, la Belgique avait profité du dernier week-end de compétition pour décrocher in extremis deux médailles de bronze, une dans l’épreuve par équipes en jumping, avec François Mathy, Edgar-Henri Cuepper, Eric Wauters et Stanny van Paesschen, et l’autre en marathon, avec Karel Lismont.

Par un incroyable raccourci de l’histoire, c’est dans les deux mêmes épreuves que le Team Belgium a raflé in extremis les deux dernières médailles de sa collection 2020 pour clôturer, ce week-end à Tokyo, son meilleur bilan depuis les Jeux de Paris 1924. Cette année-là, où la concurrence internationale n’était que balbutiante, les Belges avaient raflé 3 médailles d’or, 7 d’argent et 3 de bronze ; cette fois, ce sont 3 médailles d’or, 1 d’argent et 3 de bronze qui sont tombées dans son escarcelle.