Récit

C’est une arme essentielle, que toutes les grandes puissances possèdent, utilisent dans la plus grande des hypocrisies et le plus grand des secrets possibles. Le récent scandale Pegasus a remis en lumière les pratiques de cybersurveillance, tout particulièrement celles du Maroc. D’habitude, ce sont les cyberattaques venues de Chine et de Russie qui font la Une des journaux. Mais elles ne sont que la face émergée de l’iceberg.