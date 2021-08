L’Union a fait tomber la foudre sur le Beerschot

La foudre est tombée sur le Kiel, au propre comme au figuré. Elle a d’abord frappé à trois reprises via Deniz Undav -l’attaquant allemand faisant preuve d’un redoutable sang-froid à la 14e et à la 50e minute pour mettre l’Union sur du velours- et via Loïc Lapoussin à la 54e. La foudre a ensuite été accompagnée de pluies violentes, forçant l’arbitre, monsieur Boterberg, à renvoyer les vingt-deux acteurs aux vestiaires à la 58e minute. Une interruption de huit petites minutes qui n’allait nullement déconcentrer les Saint-Gillois. Des Unionistes qui allaient en effet gérer de main de maître la dernière demi-heure. « Au moment où le match a été interrompu, j’ai demandé aux joueurs de bien gérer la fin de rencontre, de conserver le ballon et de ne pas faire que défendre le score », expliquait Felice Mazzù au sortir de la tempête. « Car je me souviens avoir connu une situation similaire lorsque j’entraînais Genk lors d’un match face à Saint-Trond. Pour d’autres raisons, on avait aussi dû regagner les vestiaires alors qu’on menait 3-0.