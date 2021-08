Face à Seraing, Anderlecht décroche sa première victoire de la saison (3-0)

Anderlecht a décroché sa première victoire de la saison en championnat en s’imposant 3-0 dimanche face au FC Seraing, réduit à dix après l’exclusion de Benjamin Boulenger (39e). Grâce à Isaac Kiese Thelin (69e), Sergio Gomez (82e) et Francis Amuzu (90e+1), le club bruxellois se hisse en 7e position (4 points). Les Métallos glissent à la 15e place (3 points). Avant le coup d’envoi, le public a ovationné John-John Dohmen, né à Anderlecht et supporter des Mauves, pour son titre olympique avec les Red Lions. A 21 heures, Ostende et Gand ponctueront cette troisième journée.

Vincent Kompany a titularisé Joshua Zikzee en duo avec Benito Raman et a laissé Kristoffer Olsson et Lior Refaelov dans l’équipe après la facile victoire en Conference League à Laç, en Albanie. En défense, Hannes Delcroix a été préféré à Taylor Harwood-Bellis. De son côté, Jordi Condom a reconduit le onze victorieux 1-0 du FC Malines.