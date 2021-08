Un incroyable quintuplé pour Michael Frey au Standard

Le 8 août 2021. Un jour comme les autres pour la plupart des gens. Une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Michael Frey. Parce qu’il aura marché sur l’eau des bords de Meuse, en plantant une quintuplé, parfois en toute décontraction. Sorti sous les applaudissements du public de Sclessin, le géant suisse a écrasé à lui tout seul le Standard. « Je suis forcément heureux de cette prestation, mais le plus important est d’avoir enfin aidé l’Antwerp à prendre trois points ». Un homme humble mais surtout un attaquant qui déménage. Dans le rectangle et en dehors, de quoi permettre à ses couleurs de remonter le terrain plus facilement. Un buteur létal, au contraire de ses entraînements durant la semaine. « J’ai eu un peu de difficulté à trouver le chemin des filets mais le travail finit toujours par payer ». Le garçon a le sourire, mais ne verse pas dans l’euphorie. Pas vraiment le style de la maison. « Je sais que tout peut aller très vite donc je vais poursuivre mes efforts.