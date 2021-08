Coronavirus en Chine: fin du dépistage de 11 millions d’habitants de la ville chinoise de Wuhan

Les autorités de la ville chinoise de Wuhan ont annoncé dimanche la fin de la vaste opération de dépistage du Covid-19, organisée après une résurgence du nombre de cas, plus d’un an après que le coronavirus y a fait son apparition.

Les tests de plus de 11 millions de personnes depuis mardi permettent pour l’essentiel une «couverture complète» de tous les habitants de la ville à l’exception des enfants de moins de six ans et des étudiants en vacances à l’étranger, a déclaré Li Tao, un haut responsable de Wuhan, lors d’une conférence de presse, selon l’agence de presse Xinhua.

Samedi, Wuhan avait enregistré 37 cas de Covid-19 transmis localement tandis que 41 porteurs asymptomatiques ont été découverts à l’occasion de la dernière série de tests, selon Xinhua. Les autorités de la ville avaient annoncé la semaine dernière que sept cas de contamination avaient été découverts parmi les travailleurs migrants originaires d’autres provinces.