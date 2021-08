Basketball Belgium et les Belgian Cats demandent la démission du journaliste de Sporza Eddy Demarez

Basketball Belgium, la fédération belge de basket, et les Belgian Cats, l’équipe nationale féminine, ont réagi après les déclarations du journaliste de Sporza Eddy Demarez samedi. « Nous demandons instamment que M. Demarez démissionne de ses fonctions de journaliste et, s’il refuse, que la VRT résilie son contrat de travail », pouvait-on lire dans un communiqué conjoint.

« Les déclarations de M. Demarez au sujet de nos athlètes olympiques sont inacceptables. Celles-ci sont non seulement très offensantes pour les Belgian Cats mais aussi pour un public beaucoup plus large. Ses propos touchent tous ceux qui font l’objet de discrimination, non seulement dans le sport, mais aussi au-delà. »