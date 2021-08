Un Gaume Jazz réussi qui a fait éclater les bulles

Pas les bulles sanitaires, évidemment, mais les bulles musicales. Le festival gaumais a gagné le pari d’organiser à la fois une fête de la note bleue et une fête de la convivialité. En défiant aussi les orages.

Fabrizio Cassol et Freddy Massamba, d’Aka Moon, en plein dialogue. - Hugo Lefèvre.

C’est une grande réussite », s’enthousiasme Jean-Pierre Bissot, le directeur du festival. « Malgré l’ambiance de morosité générale, on peut être satisfait des choix artistiques, du travail des équipes et de la réponse fidèle du public. »

Quelque 800 à 900 personnes chacun des trois jours. C’est dans la moyenne supérieure des festivals d’avant le confinement. Peu ? Comparé aux mastodontes de Gand et du Middelheim, sans doute. « Mais nous ne formatons pas le festival pour appâter le public », ajoute M. Bissot. « Au contraire, nous osons lancer des artistes exigeants comme Aka Moon, Mathieu Robert, Anneleen Boehme, ou des quasi inconnus comme Ana Carla Maza. C’est qu’ici, il y a un véritable public de jazz, qui adhère aux musiques proposées et qui renvoie de l’énergie aux musiciens, ce sont eux qui me l’affirment. »