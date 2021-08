Inondations: des cuisines de campagne à Pepinster et Chaudfontaine

Coup d’accélérateur dans l’après-inondations : la Défense fait savoir qu’elle « coordonnera désormais l’ensemble de la distribution alimentaire dans les communes les plus touchées, à la demande des autorités communales et régionales ; différentes équipes ont été envoyées sur place pour recenser les besoins précis ainsi que les ressources déjà disponibles ». Concrètement : « Des cuisines de campagne sont en cours d’installation à Pepinster et à Chaudfontaine ». Ludivine Dedonder (PS), ministre de la Défense : « L’armée renforce son action (…) Cette aide à la nation – que je prône au sein de mes services – s’ajoute aux tâches et opérations que mène La Défense sur notre territoire et à l’étranger. Je continuerai à faire en sorte que La Défense poursuive son appui, partout où elle peut. »