Les fleurs après les pleurs: Messi déjà à Paris!

Dans un divorce, les torts sont souvent partagés. Les pleurs aussi. Et ceux qui souffrent le plus, ce sont les enfants. Ou, dans le cas qui nous occupe, les supporters.

Les larmes versées par Lionel Messi, dimanche lors de sa conférence d’adieu au Barça, étaient-elles de crocodile ? Certains le pensent, d’autres assurent que non. Le fait est qu’en loupant la plupart de ses transferts les plus récents et en creusant un déficit inouï, le Barça s’est placé dans une situation telle qu’il ne pouvait plus assumer le salaire de Messi, même divisé par deux. Mais si celui-ci, qui est déjà milliardaire, avait tant voulu rester, il aurait pu se permettre de jouer une saison pour pratiquement rien.